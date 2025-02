Turista bergamasco muore durante la vacanza sul Mar Rosso: era il primo viaggio lontano da casa

Per lui era la prima vacanza lontano da casa, dalle sue valli. Aveva scelto Marsa Alam, nota località turistica egiziana sul Mar Rosso, Andrea Regazzoni, operaio 60enne di Santa Brigida, paese della Val Averara (Bergamo).

Una malattia improvvisa

Non vi farà ritorno perché durante il soggiorno in Egitto è morto per le conseguenze di una malattia, forse un virus, che non gli ha dato scampo. A riportare la notizia è l’Eco di Bergamo.

Il decesso risale a domenica 9 febbraio: nei giorni precedenti, dopo i classici tour sul Nilo, alla Valle dei re e alle Piramidi, il 60enne non si era sentito bene ed era rimasto in camera con febbre e classici sintomi influenzali, rassicurando con messaggi al telefono i famigliari. Poi le condizioni sono peggiorate e alcuni amici conosciuti durante la vacanza lo hanno accompagnato all’ambulatorio del villaggio e quindi in ospedale, dove è poi morto. Inutili le cure dei medici.

La salma, ricomposta a Hurghada, sarà trasferita a Il Cairo per la cremazione, come richiesto dai parenti.

L'ultimo addio

Il funerale sarà celebrato tra non meno di due settimane a Piazza Brembana, paese dove era nato e dove vive l’anziana madre Rita.

Andrea, che lascia anche il fratello Ferruccio e le sorelle Sonia, Onorina ed Eleonora, lavorava come operaio alla Arditi di Brembilla ed era prossimo alla pensione.