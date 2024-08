Altro schianto in moto inutili i soccorsi. Muore a 42 anni

VILLA D’ALME’ (Bergamo)

Ancora un incidente mortale sulle strade della Bergamasca, il secondo in due giorni. Un motociclista di 42 anni è morto ieri mattina, una manciata di minuti prima delle 9, nello scontro tra la sua due ruote e un’auto avvenuto a Villa d’Almè, lungo il tratto della provinciale 14 che passa dal paese e conduce ad Almenno San Salvatore. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il quarantaduenne, in seguito all’impatto con la vettura, è stato sbalzato di sella ed è finito rovinosamente a terra. La moto, invece, è finita in un cespuglio a bordo strada. Sul posto, dopo la chiamata dei soccordi da parte di altri automobilisti che hanno assistito alla scena, sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Il trentanovenne che era alla guida dell’auto, che si è ribaltata dopo lo scontro, ha invece riportato solo delle lievi ferite, che non hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i i vigili del fuoco per effettuare lo sgombero dei veicoli per la messa in sicurezza della strada. In seguito all’incidente si sono registrate lunghe code per Bergamo e la Valle Imagna.

Michele Andreucci