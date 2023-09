Almenno San Bartolomeo, scavalca ringhiera e precipita su una tettoia: muore 90enne

Bergamo, 11 settembre 2023 – E’ morto dopo essere precipitato su una tettoia dopo un volo di circa tre metri. La vittima è un novantenne di Almenno San Bartolomeo.

La disgrazia nella notte tra domenica e ieri, intorno all'una e mezza in via Papa Giovanni XXIII al civico 15, dove l’anziano abitava da solo. La notte scorsa ha scavalcato la ringhiera di casa sua, forse in un attimo di disorientamento. A quanto pare, infatti, già da qualche tempo aveva dato segni di confusione mentale, probabilmente dovuti all'età.

Il volo di circa tre metri, terminato sulla copertura sottostante, è stato fatale per l'anziano, le cui grida sono state udite dai vicini che hanno subito dato l'allarme. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza che ha trasportato in condizioni gravi il ferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è poi deceduto. Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Zogno e i colleghi della stazione Almenno San Salvatore, per gli accertamenti di legge.