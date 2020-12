Bergamo, 6 dicembre 2020 - Una sessantina di pacchi di generi alimentari destinati alle famiglie bisognose della comunità di Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo. A distribuirli, ieri, l’assessore regionale alla Politiche Sociali, Stefano Bolognini, insieme all’Associazione Pro Loco Almenno San Bartolomeo. Proprio la Pro Loco di Almenno San Bartolomeo, dall’inizio di questa pandemia, ha messo in campo numerosi aiuti per le famiglie in difficoltà, inizialmente con l’iniziativa ‘Il Carrello della Comunità’, che prevedeva la libera donazione di generi alimentari nel supermercato cittadino.

“Ora, grazie al contributo di Regione - spiega l’assessore Bolognini - il progetto si è esteso, permettendo all’associazione di aiutare altre famiglie in difficoltà”. Un’iniziativa sostenuta da Regione Lombardia nell’ambito dei progetti finanziati dal bando regionale ‘Sostegno alle attività di volontariato-Terzo settore’. “Anche in questo caso - aggiunge - Regione Lombardia conferma il proprio sostegno agli enti del Terzo settore, associazioni fondamentali per la nostra comunità in grado di cogliere i bisogni primari dei cittadini e costruire quella rete di aiuto costante che tante comunità necessitano. Non dimentichiamo che proprio il Terzo settore rappresenta nella nostra Regione un patrimonio di valori vissuti, attraverso il quale si implementano e rafforzano le relazioni sociali e cresce il senso di appartenenza e partecipazione attiva alle comunità". “Questa pandemia – ha concluso l’assessore - ha aggravato la situazione precaria di tante famiglie: sono moltissime le persone che rischiano di scivolare in una difficile situazione di povertà cronicizzata che noi, come Regione, intendiamo limitare e possibilmente ridurre con specifiche azioni di contrasto e prevenzione anche sostenendo iniziative come queste".