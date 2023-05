Almè, rapina al supermarket: 37enne fermato dai passanti che lo consegnano ai carabinieri

Almè, 30 maggio 2023 – Un uomo di 37 anni, residente in provincia di Bergamo, è stato arrestato dai carabinieri di Zogno con l’accusa di rapina aggravata. Nella giornata di ieri aveva preso di mira il supermercato Md di viale Antonio Locatelli ad Almè.

Intorno a mezzogiorno aveva fatto irruzione con il volto travisato da una mascherina chirurgica, occhiali da sole e un cappuccio in testa. Minacciando la cassiera con un taglierino, si era fatto consegnato qualche centinaio di euro e poi era fuggito.

La sua fuga però non è durata molto perché alcuni clienti e passanti presenti al momento della rapina hanno lanciato subito l’allarme e lo hanno inseguito e immobilizzato in attesa dell’arrivo dei Carabinieri di Zogno. Ora il 37enne, italiano e con un precedente penale per porto d'armi, è in attesa ndi comparire davanti al Gip per la convalida dell’arresto.