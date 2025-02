Alimenti scaduti da due anni: attività chiusa, prodotti distrutti

Blitz della Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale in due supermercati di Romano di Lombardia. Gli agenti del Nucleo accertamenti ambientali e benessere animali, unitamente agli ispettori dell’Ats di Bergamo sono intervenuti per controllare un’attività etnica – Minimarket di prodotti alimentari e non. L’esercizio ispezionato presentava scarsissime condizioni igieniche, non idonee per la vendita di generi alimentari. Lo sporco, datato, era presente sia sugli alimenti che sulle strutture per l’esposizione. Il pavimento del negozio si presentava di colore nero per accumulo di sporco, ragnatele, residui di cibo e polvere. Sono state altresì rilevate tracce di escrementi di roditori. Diversi alimenti erano in vendita con date di scadenza superate da circa due anni. Durante i controlli dall’involucro di uno dei prodotti alimentari in vendita sugli scaffali è fuoriuscita una cavalletta di grosse dimensioni. L’attività è stata chiusa e gli alimenti rinvenuti non conformi sono stati distrutti. Un altro controllo ha riguardato un supermercato. Il titolare è stato denunciato alla procura per avere posto in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione immediatamente ritirati dal mercato.