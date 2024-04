Alcione, punto che pesa. La Varesina perde ancora

di Luca di Falco

Pareggio in zona Cesarini per l’Alcione Milano che trova la rete dell’1 a 1 con il difensore Miculi al 49’ della ripresa nella gara disputata a Chieri. Gli orange di mister Giovanni Cusatis dimostrano così grande carattere credendo fino in fondo e riuscendo ad evitare una sconfitta con un risultato che è un altro piccolo passo verso un traguardo storico come quello della serie C ambito dal club meneghino. Terra di conquista nel turno domenicale del girone A della D anche per il Città di Varese del tecnico Corrado Cotta, che è riuscito ad espugnare il Fausto Coppi superando di misura il Derthona grazie alla marcatura di Palazzolo al 14’ del primo tempo. Risultato utile anche per la Vogherese di mister Molluso che al Parisi ha impattato per 0 a 0 contro l’Asti.

Un pari per 0 a 0 per il Legnano in trasferta a Grumello del Monte contro la Real Calepina. Per i lilla di mister Gianluca Zattarin, schierati con il 3-5-2, una partita con poche emozioni se non una conclusione in diagonale di Bingo subentrato nella ripresa, che però non è bastata per riuscire a sbloccare il risultato a proprio favore in questa trasferta in terra orobica. Sempre nel girone B da segnalare il ritorno alla vittoria dell’Arconatese sul campo dello stadio La Rocca contro la Tritium di De Paola, grazie alla rete siglata dal giovane Messina. Clamoroso tonfo interno (2-5) per la Castellanzese che è crollata al Provasi contro il Ponte San Pietro. Poker anche del Villa Valle ai danni del Crema (4-2) e anche il Brusaporto ha dovuto pagare dazio tra le mura amiche al cospetto della corazzata Piacenza (0-2), così come la Varesina che ha visto il Caldiero espugnare il proprio campo sempre con risultato all’inglese.