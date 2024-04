Alcione niente regali se vuoi salire in C

Con il traguardo storico della serie C vicino l’Alcione Milano riceve oggi tra le mura amiche il Borgosesia già matematicamente retrocesso in Eccellenza. Nel girone A della serie D al Kennedy, gli orange di mister Giovanni Cusatis hanno dunque un match facile sulla carta, ma assolutamente da non sottovalutare anche perché i granata piemontesi nella scorsa giornata di campionato hanno superato la Lavagnese e sarà allora bene per i milanesi affrontare questa sfida sempre con la medesima concentrazione, visto che l’avversario di turno non ha ormai più nulla da perdere e queste possono risultare le gare più insidiose se non affrontate con il giusto approccio.

Il Città di Varese del tecnico Cotta dopo il pareggio con il Pinerolo, è invece in trasferta dal Chisola e su questo match saranno puntate le attenzioni dell’Alcione Milano, senza naturalmente farsi distrarre da quanto accade sui campi altrui. Al Parisi infine la Vogherese di mister Molluso riceve l’Albenga per un match importante in cui cercare di puntare alla conquista dell’intera posta in palio per mettere al sicuro la permanenza in categoria. I rossoneri potranno contare sul fattore campo e l’appoggio di un pubblico sempre caloroso, che può fare la differenza come dodicesimo uomo. Luca Di Falco