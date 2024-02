Al Città di Varese un punto può bastare

Una è scesa in campo nell’anticipo, le altre due lo faranno oggi alle 14.30. Città di Varese da una parte, Alcione e Vogherese dall’altra.I biancorossi di Corrado Cotta hanno confermato il loro buon momento uscendo con un pareggio per 0-0 dal terreno dei liguri della Fezzanese. Per Vitofrancesco e compagni, saldamente terzi con 49 punti, è il terzo risultato utile consecutivo. La squadra bosina è riuscita a imporre la divisione della posta nonostante abbia dovuto giocare l’ultimo quarto d’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di Molinari e ha il rammarico della traversa colpita da Furlan. Oggi, invece, è il turno delle altre due lombarde. Capolista con 58 punti, cinque in più dei piemontesi del Chisola, l’Alcione si recherà al Coppi per affrontare i piemontesi del Derthona. La squadra di Cusatis è in cerca del quinto successo esterno di fila. Il Derthona, che dovrà fare a meno dello squalificato Karkalis, giunge in fiducia al match avendo sconfitto la Vogherese. Quest’ultima , per cercare rilancio dopo gli stop con Chisola e Dertthona e con un quattordicesimo posto con 30 punti in dotazione, si recherà sul terreno del pericolante Chieri.