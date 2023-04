Aiuto ai residenti in centro Nuovi parcheggi scontati

ISEO (Brescia)

Nuovi stalli dedicati per i residenti in centro storico nelle zone "di particolare rilevanza urbanistica" e con costi minori rispetto all’abbonamento pagato dagli altri iseani, che lì non potranno posteggiare. Il provvedimento ha lo scopo principale di portare sollievo alla domanda di sosta dei residenti nelle aree stesse e di disincentivare la sosta dei pendolari. Il Comune creerà parcheggi dedicati in via Cerca, via Zatti, via Cavour, via Antonioli, via Martiri della libertà, via Mirolte, vicolo Tesor, vicolo Ranzanici, vicolo Borni, vicolo Chiuso, vicolo Cacciamatta, vicolo Del Volto, vicolo Bordiga, vicolo Pergola, via Manica, via Pieve e Rampa Cappuccini.

"Gli aventi titolo potranno presentare la domanda di rilascio di un contrassegno per ogni nucleo familiare avente validità annuale. Il contrassegno sarà utilizzabile in tutti gli stalli gialli previsti, previa esposizione obbligatoria sul cruscotto anteriore del veicolo – spiega il vicesindaco Cristian Quetti -. L’autorizzazione non può esser rilasciata per ciclomotori, motocicli, autobus, autocarri, autocaravan, mezzi d’opera, rimorchi, roulotte e carrelli. La sosta annuale avrà un costo di 70euro ovvero con una riduzione del 30% rispetto all’importo dell’abbonamento standard per la sosta negli stalli blu". I contrassegni saranno usufruibili a partire dal 1° luglio e le domande dovranno pervenire alla Polizia Locale entro il 1° giugno. La richiesta potrà essere fatta on-line, attraverso il nuovo portale Cityapp, accessibile dalla metà di maggio. Il portale consentirà agli utenti di compilare, comodamente da casa, la richiesta e di ricevere via e-mail il contrassegno da utilizzare. L’iniziativa serve per facilitare chi abita nel centro storico. Mi. Pr.