Aggredisce cinquantenne mentre preleva denaro. Giovane frmato e arrestato

Ha adocchiato la sua vittima mentre prelevava contanti dallo sportello bancomat e poi l’ha assalita. Ma gli è andata male: i carabinieri lo hanno già individuato e arrestato. Il rapinatore è un diciannovenne italiano, finito in manette anche per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era entrato in azione ieri mattina puntando un uomo di cinquant’anni che si era fermato al bancomat delle Poste di via Cipro in città per prelevare contanti. Il malvivente ha cercato di strappargli di mano i soldi - circa trenta euro - ma l’uomo non aveva nessuna intenzione di lasciarglieli. Le urla e il trambusto hanno fatto scattare la chiamata al 112 e sul posto si sono precipiati i carabinieri. Il rapinatore ha opposto resistenza. I soldi sono stati recuperati.