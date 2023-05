Lutto a Merate, per la scomparsa del geometra Dario Meschi. Aveva 74 anni. Era ricoverato in una casa di riposo di Albenga (Savona) dove si era trasferito in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Di professione era un immobiliarista: suoi i progetti residenziali di via Indipendenza e di viale Monsignor Federico Colombo in centro città ad esempio. Era stato tra i fondatori del circolo di Forza Italia in città e nel 1995 si era candidato come consigliere comunale nella lista del Polo per Merate, senza tuttavia essere eletto. Successivamente, nel 2029, aveva sostenuto anche un’altra lista, Lei della candidata Paola Panzeri, sebbene senza candidarsi direttamente. Dario Meschi è stato inoltre editore de La Gazzetta di Merate, un settimanale locale pubblicato negli anni ‘90. La passione per l’editoria, il giornalismo e la politica locale lo aveva successivamente portato a fondare il sito di informazione intitolato Macchianera.

D.D.S.