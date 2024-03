Addetti alle pulizie esperti. Impieghi nella ristorazione

Addetto preparazione piadine, 1 posto. Requisiti: nessuna particolare esperienza richiesta; licenza media/diploma; preferibile patente B, mezzo proprio; Mansione: preparazione piadine, gestione ordini e cassa, pulizia spazi di lavoro; Contratti: tempo determinato; apprendistato; a chiamata; Sede di lavoro: Turbigo (Milano); Candidature: Afol/Cpi Legnano, www.afolmet.it/offertedilavoro; codice 73805. Addetto alle pulizie, 1 posto. Requisiti: preferibile esperienza, propensione al lavoro in team, patente B per utilizzo dei mezzi aziendali nel raggiungere i cantieri; Mansione: pulizia uffici e condomini, Contratto: tempo determinato, part-time; Sede di lavoro: Samarate (Varese); Candidature: inviare email a presel.cpigallarate@provincia.va.it, centro per l’impiego di Gallarate-Sesto Calende, codice 12371.