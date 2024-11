Minacce di morte e insulti ai genitori per avere soldi per alcol e droga: arrestato 24enne

Guidizzolo (Mantova) – I Carabinieri della Stazione di Guidizzolo hanno arrestato nel pomeriggio di ieri uno straniero di 24 anni, accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Mantova. L’arresto scaturisce a seguito delle risultanze investigative condotte dai Carabinieri e condivise dall’Autorità Giudiziaria.

Secondo quanto emerso il 24enne, nei giorni scorsi, avrebbe compiuto azioni consistenti in violenza psicologica e insulti perduranti da molto tempo, scaturiti poi in minacce di morte nei confronti dei genitori conviventi, in quanto lo stesso avrebbe chiesto del denaro per acquistare sostanze alcoliche e stupefacenti.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Mantova. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.