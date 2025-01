Abbandona sacchi neri colmi di spazzatura. Ecovandalo denunciato

È una lotta serrata agli ecovandali quella che la polizia locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale ha intrapreso da alcuni anni, grazie anche alle sofisticate telecamere, in particolare nelle zone periferiche. E proprio le immagini hanno immortalato un cittadino residente a Romano di Lombardia che si è reso responsabile dell’abbandono di tre grandi sacchi neri colmi di spazzatura non differenziata in vicolo Lombardini. La persona, una volta identificata dalla polizia locale, oltre ad aver rimosso tutti rifiuti che aveva abbandonato, è stata deferita alla procura e rischia una sanzione fino a diecimila euro. "La politica della nostra amministrazione è di zero tolleranza nei confronti di questi atti di inciviltà – ha detto il sindaco di Romano di Lombardia Gianfranco Gafforelli –. Ringrazio la polizia locale per l’impegno".