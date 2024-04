A Reggio Emilia l’Atlantide cerca la strada

Dopo aver vinto con sicurezza gara1, alle 18 l’Atlantide sarà di scena a Reggio Emilia con l’intento di chiudere la serie con la seconda vittoria e conquistare l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Un proposito che, però, non si preannuncia affatto facile anche perché gli emiliani, che al San Filippo sono scesi in campo con una formazione ricca di giovani, davanti al loro pubblico si presenteranno certamente nelle condizioni migliori. In caso di qualificazione, i Tucani ai quarti ritroveranno Siena per un doppio confronto (il 1 e il 5 maggio, con eventuale golden set in caso di parità) che rappresenta un’immediata rivincita dei play off.

Lu.Ma.