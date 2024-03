A Forlì il Fanfulla fallisce l’esame di maturità. Sangiuliano alla terza sconfitta consecutiva

A Forlì il Fanfulla ha dovuto arrendersi di misura e contro la seconda forza del girone D della serie D, i bianconeri del Guerriero hanno cercato di fare il possibile. L’accorto atteggiamento tattico di mister Omar Albertini con un 4-4-2, con il mediano schermo difensivo, non ha evitato la sconfitta su un campo ostico, ma quella dei lodigiani, rimane nel girone la miglior classifica al momento delle formazioni lombarde in lizza.

Brutto invece il capitombolo del Sangiuliano City dal Borgo San Donnino, terzultimo in classifica e domenica ospite proprio del Fanfulla alla Dossenina. Per i gialloverdi di Ciceri si è trattata della terza sconfitta consecutiva e perciò domenica in casa contro l’Aglianese, avanti in graduatoria, urgerà tentare di invertire la rotta. Un buon punto, colto in zona Cesarini, quello del Sant’Angelo di mister Scarpa in trasferta nel bolognese per affrontare il Progresso. Domenica al Chiesa arriverà l’Imolese ma intanto mister Scarpa può ripartire dalla tenacia dei suoi: "I ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine: dobbiamo essere contenti del punto portato a casa. Noi puntiamo molto sul gruppo: abbiamo una settimana di lavoro per prepararci al meglio con l’Imolese perché dobbiamo cercare di ottenere più punti possibili per la nostra classifica".

L.D.F.