Abbonamento digitale a Il Giorno, scopri la super promozione per l’estate

Il Giorno lancia la nuova promozione per l’estate sugli abbonamenti digitali. Un’offerta pensata per chi vuole rimanere sempre aggiornato sulle notizie nazionali e locali, con la comodità del digitale, soprattutto in estate, quando le probabilità di spostarsi per andare in vacanza sono maggiori.

L’offerta riguarda l’abbonamento alla versione digitale de Il Giorno, sfogliabile su PC, tablet e smartphone, con incluso l’accesso all’archivio delle copie acquistate nei 30 giorni precedenti, oltre alla possibilità di sfogliare il quotidiano digitale anche da app su smartphone e tablet. Inoltre, in regalo, l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito www.ilgiorno.it senza pubblicità.

Il prezzo promozionale è di 19 € per 3 mesi, con scelta al momento dell’acquisto se continuare alla scadenza con un rinnovo mensile al prezzo scontato di 14,90 € (anziché 19,90) oppure un rinnovo annuale a 149 € (anziché 199 €). E il prezzo scontato rimarrà bloccato per sempre.

La promozione è già attiva: per sottoscrivere l’offerta che meglio soddisfa le proprie esigenze basta collegarsi al sito www.ilgiorno.it