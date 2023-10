Ansia e depressione, a Saronno un centro di psicologia e psicoterapia tutto in rosa

Saronno, 20 ottobre 2023 – Inaugurato questa mattina a Saronno nella centralissima via Roma il nuovo centro di psicologia Interapia . Ne fanno parte una trentina di giovani pisicologhe e psicoterapeutiche con competenze specifiche nel trattamento dei disturbi dell'ansia e dell'umore. Un team tutto al femminile che rappresenta una bella realtà nel variegato panorama della psicologia sull'intero territorio dell'alto milanese:

"Si tratta - hanno dichiarato Simone Sottocorno, 39 anni psicoterapeuta e Davide Marzorati, 50 anni, fondatori e titolari di Interapia - della sesta struttura che abbiamo aperto negli ultimi quattro anni dopo quelle di Milano, Legnano, Rho e Monza. Abbiamo iniziato nel 2019 e la pandemia Covid ci ha creato non pochi problemi. Nonostante questo siamo riusciti a portare avanti il nostro progetto che punta decisamente sui giovani. Abbiamo infatti selezionato le migliori figure professionali dando loro piena fiducia. Un lavoro per loro sicuramente impegnativo ma ricco di soddisfazioni professionali. Nelle nostre strutture crediamo che le psicoterapie non siano tutte uguali. Quella cognitiva è una forma di trattamento che, all'interno di un contesto empatico e collaborativo, permette al paziente di imparare nuove strategie e nuovi punti di vista che gli consentono di stare meglio".

Oltre all'ansia e alla depressione Interapia affronta anche altre importanti problematiche riguardanti problemi di coppia, sessualità, dipendenze disturbi post traumatici e disturbi alimentari.