“La strage di Bologna fu attentato palestinese, non fascista”. Bufera sul consigliere leghista

Lonate Pozzolo (Varese) – ”Nella mozione qualcuno scrive 'un attentato neofascista’. Non è vero. In transito era un vagone palestinese che è stato fatto esplodere apposta a Bologna. Poi hanno buttato dentro il Fioravanti e compagnia, ma non erano loro, signori. La storia non è questa. Quella di Bologna è stata una strage di Stato, mettetevelo in testa”.

A parlare così, durante una seduta del Consiglio comunale di Lonate Pozzolo (Varese), è stato Armando Mantovani, segretario cittadino della Lega. Un intervento che ha acceso un aspro confronto in aula e che oggi sta rimbalzando sui social, con tanto di audio.

In discussione c'era una mozione presentata dal gruppo ‘Uniti e Liberi’ per intitolare l'area mercato di Lonate alle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980.