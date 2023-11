Incendio in appartamento a Varese, salvati dalle fiamme quattro gatti

Varese, 6 novembre 2023 – Vigili del fuoco in azione oggi pomeriggio per un incendio divampato in un appartamento a Varese in via Talizia. Sul posto gli operatori della sede di Varese con un’autopompa. Tempestivo il loro intervento che ha permesso di salvare quattro gatti dalle fiamme.

Gli animali, a causa del fumo inalato, sono stati portati privi di sensi all’esterno dello stabile. Quindi i vigili del fuoco, attuando manovre di primo soccorso e utilizzando gli “autoprotettori”, ovvero gli apparati per la protezione delle vie respiratorie in dotazione, hanno fornito aria pulita ai quattro mici che si sono ripresi, poi sono stati trasportati dai padroni in una clinica veterinaria. L’incendio è stato spento e l’area messa in sicurezza.