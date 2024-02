Il cimitero di Busto Arsizio nel nuovo video di Fabri Fibra con Emma e Baby Gang

Busto Arsizio (Varese) – Una sorpresa: nessuno poteva pensare che la parte nuova del cimitero principale di Busto Arsizio potesse diventare location di un video musicale. Invece proprio le arcate in cemento dell’ala realizzata negli anni Settanta, fanno da sfondo a Emma Marrone che canta nel nuovo video ‘In Italia 2024’, l’ultimo singolo di Fabri Fibra che vede come ospiti Emma e Baby Gang.

Il video è uscito oggi lunedì 26 febbraio in serata, quindi vetrina nazionale per il camposanto bustocco. Le riprese sono state girate martedì 13 febbraio, circa due ore di lavoro per la troupe che non ha disturbato più di tanto chi faceva visita ai propri cari defunti.

L’ala nuova del cimitero di via Lonate, ampliamento firmato dall’architetto Luigi Ciapparella, è tra gli esempi del ‘brutalismo’ italiano che compaiono nel libro fotografico di Roberto Conte e Stefano Perego , intitolato ‘Brutalist Italy’ che raccoglie in totale 146 immagini relative a una selezione di edifici italiani in cemento armato a vista costruiti prevalentemente tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del Novecento. Da oggi è anche in un video musicale.