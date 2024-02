Volontari del Servizio civile . Sette posti tra libri e sociale

Ancora pochi giorni per candidarsi a diventare volontario del Servizio civile universale a Legnano. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha infatti pubblicato qualche settimana fa il Bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale e i termini per prendere parte alla selezione scadranno questa settimana. Al Comune di Legnano sono previsti sette posti: quattro posti da impiegare in Biblioteca Civica e tre posti da impiegare nel progetto "La scuola si fa città" e nei servizi sociali. I giovani interessati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (domandaonline.serviziocivile.it) entro e non oltre le 14 di giovedì 15 febbraio. Per partecipare è sufficiente essere cittadini italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché regolarmente soggiornanti in Italia, aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. Il contributo mensile è di circa 507 euro.P.G.