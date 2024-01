Via ai lavori per sistemare la scuola

Dal primo anticipo assicurativo per i danni del maltempo i fondi per far partire i lavori di riqualificazione del tetto della scuola media Fermi. La notizia arriva da Gerenzano dove nell’ultima seduta di Giunta del 2023 è stato approvato il progetto esecutivo per il rifacimento della copertura dell’istituto scolastico per un importo complessivo di 345.000, a cui si aggiungono 68.000 già finanziati con fondi propri e spesi per la copertura dell’auditorium. Diversi gli interventi resi necessari dalla maxi grandinata del 21 luglio a partire dal rifacimento completo della copertura dell’edificio al taglio degli alberi che hanno provocato l’ostruzione del canale di scolo centrale alla piantumazione con nuove essenze. Una buona notizia per gli studenti dell’istituto che al momento fanno lezione di biblioteca a causa dell’inagibilità degli spazi. Un intervento che la Giunta ha spiegato con orgoglio dopo l’impegno già profuso a settembre per trovare spazi alternativi per mettere ai ragazzi, malgrado i danni consistenti agli edifici scolastici, di fare lezione in presenza evitando il ricorso alla Dad.

Sara Giudici