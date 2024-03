Verso il Palio di Legnano. Ecco il Collegio dei Capitani

In cenobio al castello di Legnano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Collegio dei Capitani e della Contrade. Dopo il saluto e l’introduzione iniziale del Gran Maestro Raffaele Bonito si è parlato delle corse d’addestramento previste il 14 e 28 aprile allo stadio Mari. Per la prima sessione il mossiere sarà Gennaro Milone, nella seconda sessione Davide Busatti. Per la Provaccia Memorial Favari 39ª edizione è stato incaricato come giudice di gara Renato Bircolotti. Mossiere sarà Davide Busatti. I ruoli verranno invertiti il giorno del Palio. Da oggi sarà online il nuovo sito del Collegio all’indirizzo: www.collegiodeicapitani.it.

Il nuovo sito, fortemente voluto dal Gran Maestro Raffaele Bonito, sarà lo strumento che permetterà al Collegio di raggiungere ancora più pubblico e diffondere ancor di più la cultura di Palio di cui è custode. Al sito sono collegate una pagina Facebook e una pagina Instagram. Per il progetto "Palio di Legnano: Scuola e Cultura" la prima edizione ha visto la proiezione nelle scuole di due video di riferimento territoriale. Le contrade si sono recate nelle scuole indossando gli abiti da sfilata. Alla proiezione è seguita la presentazione del concorso "Disegna la tua contrada", concorso che vedrà gli otto disegni più belli diventare le decorazioni per le auto promozionali affidate alle Contrade a maggio. Presentato anche il nuovo numero del "Il Carroccio". Una nuova impostazione alla storica pubblicazione del Collegio dei Capitani e delle Contrade, implementando gli articoli con QrCode per accedere a contenuti extra quali video, interviste e curiosità sul Palio.Il nuovo numero verrà presentato il 25 marzo al Cenobio. Il vice Presidente della Fondazione Palio Luca Roveda ha presentato i nuovi sponsor e le attività culturali dei prossimi mesi, tra cui il Festival di Letteratura Storica "La Storia tra le righe", che vedrà il Collegio aprire le porte del Cenobio alle presentazioni con autore. Il Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci e il consigliere della Fondazione Alberto Romanò hanno presentato le novità per il Palio 2024: dal villaggio medievale organizzato nel parco Falcone-Borsellino per intrattenere le famiglie il giorno del Palio, al maxischermo che proietterà la corsa.