Vento, raffiche a 90 km all’ora. Black-out e danni

Mattinata di maltempo quella di ieri nel Varesotto a causa soprattutto delle forti raffiche di vento che si sono abbattute in tutta la provincia provocando la caduta di piante e alcuni blackout. Colpita duramente l’area di Campo dei Fiori con raffiche che hanno raggiunto i 90 chilometri orari. Disagi per la caduta di alberi sulla provinciale del lago tra Galliate Lombardo e Bodio Lomnago. A Somma Lombardo in piazza IV Novembre davanti alla stazione ferroviaria è caduto un grosso ramo costringendo all’intervento i vigili del fuoco. Alberi caduti a Busto Arsizio in viale Pirandello. Qualche problema anche a Gallarate lungo le vie del centro storico dove si sono staccate le decorazioni di Natale. Diverse le famiglie restate senza energia elettrica a Travedona Monate, Somma Lombardo, Luvinate, Gavirate, Cocquio Trevisago e Azzate. Secondo il centro geofisico Prealpino di Varese dopo il transito della perturbazione responsabile delle piogge degli ultimi giorni correnti settentrionali determineranno oggi un miglioramento del tempo con irruzione di aria secca sulla Pianura Padana. Lunedì una nuova perturbazione porterà un aumento della nuvolosità associata a precipitazioni sparse con limite neve localmente anche fino in pianura su Piemonte e Pavese, altrove generalmente attorno a 200-400 metri di quota.

Ch.S.