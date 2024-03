Raffiche di vento a Luino, tetto in lamiera si stacca e finisce contro le case

Germignaga, 24 marzo 2024 – Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Luino a causa del vento. Una delle zone maggiormente colpite dalle raffiche è stata quella del Lago Maggiore, nella tarda serata di ieri, con diverse richieste di intervento agli operatori.

In particolare intorno alle 22 di ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono stati impegnati a Germignaga per la messa in sicurezza di un tetto in lamiera di circa 50 metri quadri che a causa del forte vento si è staccato da un fabbricato disabitato finendo contro alcune abitazioni: non ci sono stati feriti ma solo danni agli immobili.

Subito dopo gli operatori sono intervenuti nel porto di Porto Valtravaglia per una barca a vela che ha rotto gli ormeggi andando a urtare il muraglione: il natante è stato quindi ormeggiato e messo in sicurezza.