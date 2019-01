Varese, 20 gennaio 2019 - Sono appena ripresi i lavori al parking Sempione. I due piani iniziali della struttura sono stati aperti per trenta giorni dal 15 dicembre al 15 gennaio, in modo da facilitare spostamenti e soste ai cittadini nel periodo natalizio e nei primi giorni dei saldi, con la formula della gratuità per le prime quattro ore di sosta. Un’idea che ha trovato riscontri più che positivi da parte degli utenti, tanto che nel mese di apertura sono stati registrati oltre 10mila accessi, con una media giornaliera di 330 veicoli. Un dato, quest’ultimo, che, parametrato ai cento stalli resi disponibili, conferma il ritmo elevato della rotazione delle auto all’interno degli stalli presenti nell’edificio.

"Sono rimasto molto soddisfatto dai dati - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati - Viene provata una serie di elementi. Innanzitutto dimostra come l’opera sia essenziale per la mobilità della città, con conseguenze positive sia per l’economia sia per l’attrattività di Varese. Inoltre il parcheggio Sempione ci consente di ragionare anche in termini diversi per quanto riguarda l’estensione dell’area centrale e pedonale della città".

Uno dei possibili sviluppi successivi all’inaugurazione del multipiano potrebbe infatti essere quella dell’ampliamento della zona pedonale alle vie Robbioni e Speri della Chiesa, due strade importanti del salotto buono della città, ma che necessitano da anni di un rilancio dal punto di vista commerciale.

Ad aggiudicarsi l’importante appalto da 5 milioni e 154mila euro, bandito da Autolinee Varesine, che curerà la gestione del parcheggio, è stato lo studio di ingegneria di Riccardo Aceti. Per quanto concerne le tariffe, l’importo dei pedaggi non è ancora stato comunicato, ma sarà probabilmente in linea con quelli antecedenti alla costruzione dello stabile, che prevedevano il pagamento di 1,5 euro l’ora dalle 7 alle 22 e la cifra forfettaria di 1 euro per la sosta notturna tra le 22 e le 7.

Una volta conclusi i cantieri saranno a disposizione 315 posteggi, disposti su cinque piani, uno dei quali interrato. L’ingresso sarà doppio: le auto entreranno e usciranno da via Sempione, mentre i pedoni da via Staurenghi. Seguendo la scansione temporale, gli interventi, iniziati poco meno di un anno fa, il 22 gennaio 2018, dovrebbero finire entro l’estate, realizzando così il complesso in 18 mesi. Una volta terminato il parking avrà un rivestimento di color verde rame, ma numerose altre peculiarità saranno anche quelle presenti al suo interno. "Nella progettazione da un lato sono state inserite colonne strette per agevolare la manovra - chiosa Civati – dall’altro le pareti sono state ricoperte con una verniciatura bianca, che migliorerà la visibilità, grazie anche all’introduzione di moderne lampade a led".

