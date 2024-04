Varese e Vogherese: ultima chance playoff

di Luca di Falco

Se l’Alcione Milano pensa ormai alla serie C, negli ultimi 90’ del girone A della D il Città di Varese avrà bisogno ancora di un punto per la certezza dei playoff e la Vogherese, dovrà vincere, attendendo anche gli altri risultati per la speranza salvezza. Se l’Alcione Milano di Giovanni Cusatis ha accusato uno stop indolore ad Asti (2-1), al Franco Ossola tra Città di Varese e Vogherese è stato uno 0 a 0 combattuto. Domenica a Gozzano i biancorossi di Cotta potranno farsi bastare un punto per i playoff, invece i rossoneri di Molluso, che al Parisi riceveranno l’Rg Ticino ancora in corsa per i playoff, dovranno cercare di conquistare tre punti preziosi come l’oro, prima di guardare cosa sarà accaduto sugli altri campi nelle zone calde della graduatoria. "La squadra a Varese - spiega Rino D’Agnelli, ds della Voghrese - ha dimostrato di essere viva, sfiorando il colpaccio nel finale di partita, con l’ultima occasione clamorosa di Bahirov al 95’. Ora domenica prossima con il nostro presidente Oreste Cavaliere chiamiamo ancora una volta a raccolta il nostro dodicesimo uomo, che ci ha sostenuto calorosamente a Varese, per affrontare una gara importante per il nostro obiettivo stagionale".