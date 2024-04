Varese accorcia la serie con Pergine, oggi c’è gara 4

Ancora una volta con le spalle al muro, ancora una volta in grado di reagire con orgoglio. Nella gara 3 della finale di IhL Varese ha superato 3-1 Pergine al termine di un match dominato davanti al proprio scatenato pubblico. I Mastini accorciano così la serie scudetto sull’1-2 e mandano un segnale chiaro agli avversari: "Siamo i campioni in carica, non ci faremo scucire il tricolore facilmente".

La partita, a differenza delle prime due sfide di questa finale, non ha mai avuto molta storia. Come sempre i gialloneri sono entrati in campo col giusto spirito e dopo soli tre minuti si sono portati in vantaggio con Majul. Il messicano, vero fuoriclasse di Varese ma finora in ombra in questa serie scudetto, si è preso la squadra sulle spalle risultando l’MvP a fine serata. Il primo tempo, pur pendendo dalla parte dei lombardi, si è rivelato tuttavia abbastanza equilibrato con entrambi i portieri chiamati ad interventi decisivi.

Nel secondo parziale però gli uomini di coach Czarnecki non sono crollati come nelle ultime gare e hanno invece certificato la propria superiorità: almeno quattro occasioni nitide e poi i due gol decisivi, firmati ancora Majul e Pietroniro (arrivato al trentesimo sigillo stagionale) tra il 37’ e il 38’. Nell’ultimo drittel Pergine ha provato a reagire, trovando subito il 3-1 con Flessati, ma Varese è riuscita a controllare ogni tentativo di rimonta degli ospiti e ha sfiorato anzi la quarta rete in più occasioni. "Il nostro pubblico è sempre meraviglioso, sono contento di aver segnato per loro. Abbiamo imparato molto dalle ultime sconfitte. Ora dobbiamo continuare così, ogni partita sarà una battaglia", ha raccontato Pietroniro a fine gara. Un successo fondamentale e meritato per i Mastini, bravi a non farsi prendere dallo sconforto dopo i primi due ko e ad impedire ai rivali di scappare via verso il titolo.

La vittoria è arrivata anche grazie all’ottima gestione delle penalità, storico punto debole di Varese. Questa sera, ore 18.45, si tornerà subito in Valsugana per gara-4: i gialloneri dovranno provare a sfruttare la nuova inerzia favorevole, in caso contrario le Linci conquisteranno i primi match point per chiudere la contesa.

Alessandro Stella