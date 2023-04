Uomo trovato cadavere in villa abbandonata L’ipotesi: morte naturale

Era all’interno di Villa Castiglioni, dimora d’epoca a Induno Olona da tempo in stato di degrado e abbandono, il cadavere di un uomo, un extracomunitario, residente in un comune della zona, secondo gli accertamenti effettuati dai carabinieri. Dai primi rilievi non sono emersi segni di violenza: l’ipotesi è che l’uomo sia morto per cause naturali, nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia. La macabra scoperta ha riacceso l’attenzione sulle condizioni della storica dimora, al centro di una lunga procedura fallimentare: era stata venduta all’asta nel 2018, il nuovo proprietario è un principe malese. Negli ultimi anni in più occasioni sono intervenute le forze dell’ordine per i movimenti notturni all’interno da parte di senzatetto e clandestini. Ros.For.