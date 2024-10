Una donna sotto il treno. Linea in tilt

ARCENE (Bergamo)

Circolazione ferroviaria bloccata lungo i due binari della linea Bergamo-Treviglio per una donna travolta dal treno poco oltre la fermata di Arcene, nella tratta verso Treviglio. È successo intorno alle 15.30. La donna in gravissime condizioni, è stata trasferita in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La Polizia ferroviaria e i carabinieri di Treviglio si stanno occupando di ricostruire l’accaduto. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un gesto estremo. A dare l’allarme il macchinista del convoglio. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato ambulanza, automedica ed elicottero che ha provveduto al trasporto della ferita all’ospedale. In tilt la linea per consentire soccorsi e rilievi. I treni, come ha fatto sapere Trenord, hanno raggiunto ritardi di 60 minuti. La situazione è tornata alla normalità quando l’area è stata messa in sicurezza.F.D.