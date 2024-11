Una città sempre più green. Via a nuove piantumazioni: "Ma non ci fermeremo"

Busto Arsizio

Approvato dalla Giunta il piano di manutenzione straordinaria del verde cittadino: i fondi stanziati ammontano a 1 milione e 200mila euro e sono destinati a interventi da effettuare il prossimo anno, a completamento di quanto già realizzato nel corso del 2024. I lavori sono stati illustrati dal sindaco Emanuele Antonelli e dal consigliere delegato al verde Orazio Tallarida. "Sembrano tanti soldi – ha detto Tallarida – ma per una città come Busto, con 24 mila alberi, non sono ancora sufficienti". Ma il sindaco Emanuele Antonelli ha promesso: "L’anno prossimo la cifra sarà incrementata". Nel frattempo sono stati messi nero su bianco gli interventi per il prossimo anno che riguardano il patrimonio verde della città: oltre 1 milione e 100 mila metri quadrati (550 mq di aree verdi attrezzate, per lo più parchi pubblici e aree a verde scolastiche e la restante parte suddivisa tra aiuole, aiuole attrezzate, aiuole spartitraffico e aree estensive). Fissato il calendario, i lavori partiranno a marzo 2025, il piano approvato ha suddiviso gli interventi sul verde in : manutenzione straordinaria nelle scuole (soprattutto platani e cedri), nei parchi cittadini e aree verdi (16 spazi), interventi vari (contenimento ambrosia, lotta processionaria del pino) e manutenzione straordinaria vie e viali. Nel frattempo si prosegue con le nuove piantumazioni che si concluderanno entro la fine di questo mese, con la messa a dimora complessivamente di 374 alberi.

A questi il 21 novembre in occasione della Festa dell’albero saranno aggiunti 5 esemplari che saranno collocati nel parco Antonio De Curtis, durante la cerimonia dedicata a nuovi nati. Da fine novembre sono previsti anche interventi di manutenzione che riguardano gli arredi urbani e la sistemazione in alcuni parchi dei giochi dei bambini.