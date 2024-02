Un mastello per raccogliere carta e cartone

Separare in maniera ancora più precisa i rifiuti differenziati, evitando di “contaminare“

i materiali: partono da questo presupposto le novità introdotte da Aemme Linea Ambiente e che fanno sì che anche a Villa Cortese, dal 1° febbraio prossimo non sarà

più possibile esporre la carta

nei sacchetti di plastica trasparente come i cittadini sono abituati a fare da tempo. Anche gli impianti di differenziazione, infatti, si sono adeguati alle recenti direttive comunitarie che richiedono

di separare il più possibile

i materiali riciclabili: per evitare che la carta possa venire inquinata da tracce di plastica provenienti, appunto, dai sacchetti rendendo così inefficace l’intera filiera del riciclo, si chiede dunque ai cittadini che risiedono in ville indipendenti o in condomini composti da una a cinque unità abitative, di cambiare metodo di esposizione e di utilizzare, temporaneamente, al posto dei sacchi di plastica, sacchetti di carta o piccoli cartoni, oppure di compattare la carta e di esporla legata con uno spago, in modo che resti ordinata e non si disperda. In una fase successiva queste utenze saranno poi dotate di un mastello bianco da 40 litri

ove riporre la carta: i mastelli saranno in distribuzione dall’11 al 16 marzo negli uffici comunali. Ovviamente i sacchi in plastica non più utilizzabili per la carta non andranno persi: potranno essere utilizzati per il conferimento della plastica stessa. Il cambio di modalità di esposizione della carta non sussisterà, invece, per i cittadini che risiedono in condomìni con 6 o più unità abitative: questi palazzi hanno, infatti, già in dotazione i bidoni carrellati bianchi da 240 litri, dove i condòmini depositano

i loro rifiuti di carta e cartone.