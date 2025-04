Un docufilm su otto aziende centenarie

Un progetto importante arrivato al traguardo: è il docufilm sulle aziende centenarie di Busto Arsizio, realizzato dall’Associazione Enrico Dell’Acqua con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Otto – sulle 23 che hanno raggiunto i cent’anni – le ditte di cui si racconta la storia nei settori tessile e meccanico: hanno contribuito allo sviluppo del territorio qualificando Busto Arsizio come la Manchester Italiana e quindi ponendola ai vertici del sistema produttivo nazionale. Dopo la recente piccola anteprima, la presentazione ufficiale avverrà a maggio. Sottolinea il sindaco Emanuele Antonelli (nella foto): "Uno strumento di memoria importante". L’iniziativa è stata promossa dall’associazione che porta il nome di Enrico Dell’Acqua, pioniere dell’esportazione italiana, da trent’anni attiva in città. Il video sarà presentato ai Molini Marzoli, l’intenzione è di proporlo poi nelle scuole. Alla presentazione dell’anteprima Antonelli ha voluto "ringraziare Sergio Colombo e l’associazione Dell’Acqua per la preziosa opportunità di ripercorrere, attraverso il documentario realizzato da una delle nostre eccellenze formative, l’Istituto Antonioni, la gloriosa storia di alcune delle aziende che hanno permesso alla nostra città di essere protagonista dello sviluppo economico del Paese".

Per il sindaco "il docufilm sarà uno strumento di memoria che dev’essere preservata, valorizzata e tramandata ma anche uno stimolo per i giovani, pur nel periodo di crisi internazionale che stiamo affrontando. Le figure e le storie degli imprenditori illuminati, a partire da Enrico Dell’Acqua, possono rappresentare un esempio e una fonte di ispirazione per nuovi ambiziosi percorsi che possano costituire anche un elemento di crescita per tutta la società".

Rosella Formenti