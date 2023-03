Ucciso da una coltellata: parenti e amici in presidio "Giustizia per Christian"

Amici e parenti del venticinquenne nigeriano Christian Ikogwe, ucciso a coltellate giovedì sera, si sono dati appuntamento ieri pomeriggio nel piazzale della stazione di Mortara. Un presidio per chiedere "Giustizia per Christian", evidentemente per contrastare le accuse mosse dalla madre di Antonio Canale, il quarantaseienne in carcere in stato di fermo per il delitto, che ha riferito di aver chiamato il figlio perché aggredita verbalmente e fisicamente dagli inquilini nigeriani. Alla vigilia dell’udienza di convalida del fermo, prevista per oggi, una quindicina tra familiari e amici hanno voluto manifestare per chiedere giustizia. Un presidio comunque pacifico che s’è svolto alla presenza dei carabinieri.S.Z.