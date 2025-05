Tutto pronto . C’è la StraResca

La StraResca 2025 si corre domenica. Partenza della fast competitiva Fidal alle 9.30, allo Sport più center di via Melzi. A distanza di pochi minuti poi prenderanno il via la 10 chilometri non competitiva e la family run (5 chilometri). La manifestazione sportiva cambia il percorso e da gara serale diventa diurna. Altra novità: alla family run sarà abbinato un progetto didattico ambientale rivolto agli studenti delle medie, sostenuto da Fondazione comunitaria Ticino Olona. Durante la competizione dedicata alle famiglie è stata abbinata una corsa a tappe, con quiz sul tema della natura. E al Village di via Melzi verrà esposta una mostra dei lavori realizzati dai ragazzi durante l’anno. Inoltre, la StraResca 2005 ha come charity partner Team Down di Rescaldina, realtà presieduta da Eunice Gordon, che si occupa di disabilità e di inclusione. Le iscrizioni alla gara sono aperte e si possono già effettuare online all’indirizzo https://sportpiu.org/stra-resca/. Domani, a partire dalle 15, e domenica mattina, dalle 8, sarà possibile iscriversi direttamente al Village di Sport più, in via Melzi.

Stefano Colombo, presidente di Sport più: "Sono convinto che i runner si divertiranno anche lungo il percorso, che unisce Rescalda e Rescaldina, e che rispetto alle precedenti edizioni si percorrerà in senso inverso".

S.V.