Trofeo Binda, il grande ciclismo in rosa

Una giornata di grande sport e promozione per il territorio varesino. Si avvicina l’appuntamento con la 26ª edizione del Trofeo Binda, gara del calendario World Tour donne elite di ciclismo. 24 le squadre al via, tra cui i top team mondiali. Quest’anno il percorso sarà ancora più impegnativo sia sotto il profilo altimetrico che per la distanza. Nuova anche la sede di partenza: per la prima volta è Luino.

L’arrivo invece è quello di sempre a Cittiglio, dopo aver attraversato 25 comuni dell’Alto Verbano. "Il Trofeo Alfredo Binda è l’unico in Italia interamente dedicato al ciclismo femminile, un vero e proprio fiore all’occhiello del territorio", commenta Mario Minervino, presidente della Cycling Sport Promotion che organizza l’evento, a cui si affianca anche la 12ª edizione del Piccolo Trofeo Binda per la categoria Junior. Ma l’appuntamento non è solo una kermesse sportiva: la gara è stata anticipata dalle attività educative nelle scuole. L’obiettivo è quello di parlare di sicurezza stradale, con lezioni interattive riguardanti il corretto utilizzo della bicicletta, dei dispositivi di sicurezza e della segnaletica. Ma non solo: "Quest’anno - aggiunge Minervino - abbiamo coinvolto tre comuni e quasi 300 ragazzi di quarta e quinta elementare. Per la prima volta abbiamo parlato anche di alimentazione per i più giovani". E dal punto di vista del ritorno economico saranno circa 1500 le persone che soggiorneranno nel Varesotto durante i giorni delle corse.

L.C.