Trittico dei 7 Laghi", Varese protagonista con tre weekend di gare in acqua dolce"

Tre weekend di gare in acqua dolce: è il programma della prima edizione del "Trittico dei 7 Laghi", che nasce in seno al circuito nazionale Italian Open Water Tour, composto per il 2023 in totale da 9 date in tutta la penisola. Varese è l’unica provincia a poter contare su ben tre gare di nuoto in acque libere. La prima tappa sarà la Traversata dei Pionieri nel Lago di Monate, in programma domenica 25 giugno a Travedona Monate. Tre le gare: la hard swim di 5 km, la smile swim di 2500 metri e la relay swim (staffetta mezzo miglio marino x 3). Si prosegue sabato 1 luglio sul Lago di Varese, con la prima "Traversata dei tramonti" ufficiale dopo la tappa zero del 2022, che aveva costituito l’evento principe della giornata del ritorno alla balneazione. "Abbiamo scelto di fare da apripista nella valorizzazione del nostro splendido lago per il secondo anno consecutivo sperando così di poter contribuire alla sua scoperta come risorsa per tutto il territorio", osserva il coordinatore di Italian Open Water Tour Marcello Amirante. Il programma prevede una nuotata in linea di 7 km, denominata hard swim, con partenza dal lido di Gavirate e arrivo al lido della Schiranna, con partenza per le 18. Alle 22 da Bodio Lomnago scatterà invece il miglio marino (1852 metri) in notturna, con gli atleti che nuoteranno con una boa illuminata fino alla Schiranna. La gara sbarca a Varese dopo il successo dello scorso anno a Lignano Sabbiadoro con quasi 500 iscritti. Sul Lago di Varese a differenza delle altre tappe le gare saranno solo due e non tre: la staffetta non si svolgerà in quanto la Provincia di Varese, come riportato dagli organizzatori, ha richiesto di anticipare tutto il programma per impattare il meno possibile la fauna ittica. Si chiude infine domenica 9 luglio con la Traversata dei Castelli a Maccagno, con tre distanze: la smile swim (2,5 km), la hard swim (6 km) e la relay swim (staffetta mezzo miglio marino x 3).

Lorenzo Crespi