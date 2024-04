Trenord, treni in ritardo e corse cancellate sulla linea Varese-Milano

Saronno (Varese) – Treni in ritardo e disagi alla circolazione sulla linea ferroviaria Laveno-Varese-Saronno-Milano di Trenord. A causarli l’investimento di una persona nei pressi della stazione di Saronno attorno alle 5 di mattina. Per questo motivo, informa il sito di Trenord, “alcuni treni potrebbero essere cancellati o viaggiare solo in alcuni tratti della linea”. I ritardi si attestano attorno ai 30 minuti. Intanto, sono in corso corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti con vigili del fuoco e ambulanze, per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento mortale: da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario

Trenord, che consiglia ai pendolari di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire l’evoluzione della situazione sulla app Trenord (Circolazione real time), ha comunicato che il treno 10010 (Varese Nord 05:20 - Milano Cadorna 06:22) ha terminato la corsa a Tradate, da dove è invece partito il treno 1011 (Milano Cadorna 06:09 - Laveno Mombello 07:53). Alcune corse da Malpensa non sono state effettuate.