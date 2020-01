Travedona Monate (Varese), 20 gennaio 2020 - Rischiava da affogare ma grazie alla sensibilità di alcuni cittadini e al lavoro dei vigili del fuoco ora è sano e salvo. Può tirare un sospiro di sollievo il padrone di Thiago, un cane che nella tarda mattinata di lunedì 20 gennaio era finito in una camera interrata e allagata in una zona industriale dismessa a Travedona Monate.

Un passante ha udito i guaiti di un cane provenire da un area industriale dismessa e ha lanciato l’allarme, poco dopo è stato raggiunto dal proprietario dell’animale che era già intento nelle ricerche. Thiago si trovava immerso nell’acqua gelida e incastrato in una scala di ferro, i due hanno sorretto l’animale in attesa dell’arrivo dei soccorritori. I vigili del fuoco di Somma Lombardo hanno tagliato parte della scala in ferro che intrappolava l’animale, le operazioni sono state particolarmente complicate causa la profondità dell’acqua (due metri) e la conformazione del manufatto. Gli operatori hanno recuperato Thiago, asciugato e riscaldato è poi tornato tra le braccia del proprietario che ha provveduto a chiamare anche un veterinario.