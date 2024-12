Tornano le settimane bianche. Bambini attesi in Val Camonica: "Tradizione che si ripete da anni"

Dopo le vacanze natalizie gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari di Busto Arsizio torneranno a sciare all’Aprica. La delibera di Giunta ha confermato l’organizzazione delle settimane bianche, una tradizione con soggiorno alla colonia montana Carlo Comerio in Val Camonica, struttura donata a metà degli anni ’60 dall’imprenditore bustese che dà il nome al complesso. Un fiore all’occhiello che le diverse amministrazioni hanno sempre messo a disposizione dei più giovani, con attenzione alle famiglie meno abbienti, nel rispetto del mandato testamentario dell’imprenditore che la donò. Dunque dal 7 gennaio al 31 marzo si svolgeranno su più turni le settimane bianche in colonia, la cui gestione è stata affidata dal Comune alla società Nueva Idea. Per quanto riguarda il costo della settimana queste sono le tariffe: 130 euro per redditi fino a 4.000 euro, 182 euro (Isee da 4.001 a 5.000 euro), 203 euro (Isee da 5.001 a 6.000 euro), 216 euro (Isee da 6.001 a 7.000 euro), 235 euro (Isee da 7.001 a 8.000 euro), 289 euro (Isee da 8.001 a 9.000 euro), per i redditi superiori a 9.001 euro la quota sarà di 337 euro.

L’amministrazione si farà carico della differenza tra la quota intera e quella pagata dalle famiglie che hanno diritto alle agevolazioni. Le colonie sono state luoghi di vacanza al mare e in montagna per generazioni di bustocchi. Il Comune ha mantenuto due storiche strutture, entrambe donazioni di imprenditori: quella marina 2Il sorriso dei bimbi“ di Alassio e quella montana in Val Camonica. La loro storia è raccolta nel volume “In colonia ieri …. e oggi“ , pubblicato nel 2021, curato da due ex docenti con la passione della ricerca storica, Antonella Rabolini ed Ernesto Speroni. Una storia che continua per le due strutture. Ros.For.