Torna il Salone dei mestieri. Dove scegliere il futuro

È un momento particolarmente utile per i ragazzi alle prese con la difficile scelta del percorso scolastico da intraprendere dopo la terza media. Il “Salone dei Mestieri e delle Professioni” torna dal 23 al 26 ottobre a Varese. Le Ville Ponti ospiteranno l’evento, che coinvolgerà oltre 7mila studenti. A differenza degli open day dei singoli istituti superiori, l’iniziativa propone non soltanto l’offerta formativa statale e regionale, bensì anche la visita a stand con in mostra le professioni. Desk che, in una logica di peer education, saranno presidiati da ragazzi più grandi, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e i centri di formazione professionale. Novità di quest’anno sarà la presenza di imprenditori, professionisti e sindacati: affiancheranno gli studenti più grandi ai 32 desk, che saranno così popolati anche da adulti in grado di portare la propria esperienza ai ragazzi di terza media.

Attraverso l’orientamento si vuole guidarli verso proposte il più possibile aderenti alle potenzialità di ciascuno, anche per evitare fenomeni come l’abbandono e la dispersione scolastica, che stanno assumendo proporzioni sempre più significative sul territorio. Durante il salone previsti incontri anche per genitori e docenti (il programma su www.salone-dei-mestieri.it).

L.C.