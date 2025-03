Tessere spesa. Una mano a chi ha bisogno

Novemilacinquecento euro per i poveri di Varese distribuiti attraverso tessere prepagate per la spesa: è il risultato ottenuto tra dicembre e febbraio dall’associazione Farsi Prossimo, ente del terzo settore formato delle 34 parrocchie del decanato varesino. Un impegno a favore delle famiglie gestite dai centri di ascolto, presenti in diverse parrocchie cittadine, che svolgono un ruolo cruciale nel fornire supporto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

"Questa sinergia riflette non solo l’impegno sociale della Chiesa - commenta don Matteo Rivolta, responsabile della Caritas decanale (nella foto) - ma rappresenta anche un esempio di come la solidarietà possa concretizzarsi in azioni tangibili in un contesto dove la crisi economica e le difficoltà sociali si fanno sempre più presenti". Attraverso iniziative di raccolta fondi Farsi Prossimo si mobilita per garantire le risorse necessarie per operare efficacemente a sostegno di realtà caritatevoli.

"Le parrocchie del Decanato di Varese hanno compreso l’importanza di sostenere attivamente i centri di ascolto attraverso iniziative di raccolta fondi, e si mobilitano per garantire che i centri abbiano le risorse necessarie per operare efficacemente, creando così una rete di solidarietà anche con altre realtà presenti sul territorio che offrono gli stessi servizi", commenta il prevosto monsignor Gabriele Gioia. "La Chiesa, attraverso le sue strutture, si pone come un attore sociale in grado di promuovere il dialogo, l’inclusione e la giustizia sociale - aggiunge il decano di Varese don Maurizio Cantù - il legame tra le parrocchie di Varese e i centri di solidarietà della Caritas è un esempio di come la fede possa tradursi in azioni concrete e significative".

