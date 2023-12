Tenta di derubare due donne al bancomat. Lo ferma la Polizia locale

Gli agenti della polizia locale di Castano Primo hanno fermato nei giorni scorsi un uomo che aveva tentato di derubare due donne intente mentre stavano prelevando contanti al Bancomat del paese vicino a Malpensa. In un caso l’uomo, dopo aver lasciato la macchina in sosta in una via limitrofa al centro cittadino, ha raggiunto lo sportello bancomat e ha puntato un’anziana, l’ha distratta e derubata. Il medesimo approccio anche con una seconda donna anziana, ma stavolta la vittima, insospettita dal fare insistente del malvivente, ha chiesto aiuto. Quindi gli agenti di Polizia locale l’hanno intercettato e, dopo la perquisizione personale e sul veicolo, hanno recuperato alcune migliaia di euro. Accompagnato al comando di piazza Mazzini, l’uomo è stato sottoposto al fotosegnalamento e ai rilievi dattiloscopici: si tratta di uno straniero di 19 anni, residente in un altro comune con precedenti penali e di polizia per simili reati oltre a furti e rapine, commessi in diverse città italiane. Su ordine della Procura di Busto Arsizio, è stato deferito all’autorità giudiziaria. Gli agenti castanesi hanno acquisito i filmati della videosorveglianza, che hanno confermato il modus operandi del malvivente. Il giudice ha deciso di disporre la custodia cautelare in carcere. Ch.S.