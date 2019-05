Varese, 31 maggio 2019 – Tre milioni di euro di variazione di bilancio, di cui circa due destinati alle asfaltature delle strade cittadine. Risorse importanti in arrivo a Palazzo Estense, come annunciato dalla giunta quasi al completo al termine della riunione di ieri mattina in cui è stato approvato il documento. L’iter prosegue ora in vista del prossimo consiglio comunale. «Questa variazione conferma il buon lavoro fatto in sede di programmazione – ha spiegato l’assessore alle Risorse Cristina Buzzetti – perché oggi siamo in grado di stanziare un’ingente somma per opere concrete che realizzeremo nei prossimi mesi».

Il focus è sulle asfaltature, in particolare in quelle strade dove sono attesi da anni interventi di manutenzione. le risorse saranno messe a disposizione del reparto strade per la progettazione e la realizzazione degli interventi partendo da dove c’è più bisogno. nei giorni scorsi è iniziato un primo lotto. altri due seguiranno, grazie al nuovo stanziamento. destinatarie soprattutto le vie dei quartieri e le strade secondarie. «Non interventi sulla carta – continua l’assessore Buzzetti – ma lavori che in molti casi stiamo già realizzando. le opere che mettiamo in campo sono pensate per soddisfare molte delle richieste dei cittadini e sono volte al miglioramento della città». L’altra partita principale della variazione di bilancio è la manutenzione del verde e dei parchi, con un’attenzione che si estenderà anche all’aspetto turistico. Sarà realizzata una cartellonistica apposita per le aree verdi per valorizzare una delle caratteristiche più note di varese, sempre più città giardino. in un’ottica di promozione l’amministrazione sta studiando poi nuovi allestimenti per rendere più attrattive le vie del centro. Il terzo tema è quello delle scuole, non solo con gli interventi programmati sulle caldaie, ma anche con un progetto innovativo che partirà nei prossimi mesi e sarà legato alla sicurezza. di fronte agli edifici scolastici saranno installate telecamere e sistemi di videosorveglianza. Un altro intervento si concentrerà sulla mobilità degli studenti. tra le misure previste anche la conferma per il 2019 del contributo per l’efficienza energetica dei condomini e la riqualificazione di edifici di edilizia popolare. Previsti infine oltre 200mila euro per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.