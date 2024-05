Taglia tubo del gas. Tragedia evitata

Tragedia sfiorata la notte scorsa a Saronno dove i vigili del fuoco sono stati allertati per una fuga di gas, la causa il tubo di alimentazione del fornello tagliato da un uomo. La richiesta di intervento intorno all’una di notte, la squadra è arrivata subito sul posto, un palazzo in via San Dalmazio. Individuata l’abitazione hanno bussato alla porta e per tutta risposta l’inquilino, un uomo di 56 anni, dopo aver aperto ha aggredito uno degli operatori. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri. I vigili del fuoco hanno appurato che il tubo collegato al fornello era stato tagliato, volontariamente ha ammesso il cinquantaseienne poi trasportato in ospedale. Ripristinato l’impianto.