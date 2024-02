Svuotata la vasca e sistemata la perdita Riapertura vicina alla piscina Manara

di Rosella Formenti

Ancora qualche giorno di attesa, poi l’11 gennaio riaprirà la vasca olimpionica (50 metri) delle Piscine Manara, chiusa prima di Natale a causa di una perdita. La conclusione dei lavori era prevista per il 6 gennaio, invece bisogna fare i conti con un ritardo di alcuni giorni, pertanto l’apertura è rinviata all’11 gennaio, secondo quanto comunicato da Forus, il gestore spagnolo dell’impianto, all’assessore allo Sport Maurizio Artusa. A determinare lo slittamento della riapertura la complessità dei lavori per sistemare il guasto, infatti per poter riparare la perdita si è dovuto svuotare la vasca che, conclusa la riparazione, deve essere nuovamente riempita con acqua da riportare poi a temperatura ottimale. Un intervento indubbiamente complesso e proprio per questo il gestore ha deciso di effettuarlo durante le vacanze per le festività natalizie, in modo da limitare i disagi all’utenza. L’ annuncio della prossima riapertura è stato accolto positivamente dagli atleti che utilizzano la vasca olimpionica per i loro allenamenti e che per quanto riguarda nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato attualmente costretti nella più piccola vasca da 25 metri. Una soluzione d’emergenza, ha detto nei giorni scorsi Renato Borroni, presidente della Busto Nuoto " che va bene per pochi giorni, ma per periodi più prolungati diventerebbe un problema" . Quindi c’è attesa per la riapertura della vasca da 50 metri l’11 gennaio e l’auspicio è che quest’ultimo intervento abbia risolto definitivamente i problemi della vasca che già in passato era stata chiusa per una perdita. E ci sono situazioni critiche che si trascinano da tempo con le quali la società Forus, subentrata nel 2021 a Sport Management nella gestione, si trova a far fronte e che sono emerse dopo il sopralluogo nel mese di ottobre da parte dei carabinieri del NAS (nucleo antisofisticazione e sanità). A seguito del verbale prima di Natale l’amministrazione comunale bustese ha emanato un’ordinanza che concede 30 giorni di tempo al gestore dell’impianto natatorio per sistemare le criticità igienico – sanitarie riscontrate nell’ispezione di ottobre. Intanto gli atleti attendono l’11 gennaio per tornare nella vasca olimpionica.