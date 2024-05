A Parabiago un ambulatorio temporaneo

Si chiude da una parte, si apre dall’altra. Si accoglie con parziale soddisfazione la notizia dell’avvenuta chiusura dell’ambulatorio medico temporaneo a Legnano, collocato al vecchio ospedale, avvenuta il 26 aprile. Perché, a una manciata di chilometri di distanza, da giovedì 2 maggio ha aperto a Parabiago una struttura analoga, in funzione fino alla fine del mese (gli aggiornamenti vengono comunicati mensilmente). L’ambulatorio medico temporaneo si trova in via XI Febbraio 31, ed è destinato a chi non ha più il medico di famiglia perché ha cessato il servizio, sia per pensionamento, sia per altri motivi. Il nuovo ambulatorio è riservato ai residenti nell’ambito di Parabiago, e comprende anche i Comuni di Nerviano, Cerro Maggiore e San Vittore Olona. Per tornare alla situazione a Legnano abbiamo contattato la vicesindaca, dottoressa Anna Pavan: "Dopo un’interlocuzione con l’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese, abbiamo appreso che il numero di accessi all’ambulatorio era molto limitato, per cui è stato chiuso. Da un’indagine è emerso che circa un centinaio di persone non accedono da almeno un anno al proprio medico di base, perché non ne hanno necessità. Dunque in città ora tutti dovrebbero avere un proprio medico di base. E nei prossimi mesi ppotrebbe prenderà servizio a Legnano un nuovo professionista". Dal sito dell’Asst Ovest Milanese, pagina scelta e revoca, scopriamo che il 30 aprile ha cessato a Parabiago l’attività la dottoressa Elena Tosi, medico di famiglia: i suoi assistiti faranno riferimento al nuovo ambulatorio. E a Castano Primo l’ambulatorio medico temporaneo, attivo da mesi in via Moroni 8, lo sarà ancora per tutto maggio.

S.V.