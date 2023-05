Sventato il pericolo nazi Azzate, sospiri di sollievo

di Rosella Formenti

LONATE POZZOLO

Non ci saranno nei consigli comunali appena rinnovati a Lonate Pozzolo e ad Azzate neonazisti. I candidati intorno ai quali si era accesa pochi giorni prima dell’appuntamento elettorale di domenica e lunedì la polemica per le loro simpatie filonaziste non hanno ottenuto un numero di preferenze tale da consentire la loro elezione. A Lonate Pozzolo il caso era scoppiato con Marialuisa Panara, tra i 16 candidati della lista di centrodestra LeAli per Lonate, la coalizione con Lega, FI, Fratelli d’Italia e Udc che ha portato alla vittoria Elena Carraro, che ha un primato, primo sindaco leghista lonatese. Ad accendere "la miccia" della polemica una foto pubblicata sul profilo social della candidata in cui esibiva sulla spalla un tatuaggio con il saluto nazista alla vittoria "Sieg Heil", immagine poi rimossa.

La stessa candidata, in quota Lega, dopo giorni di silenzio, mentre dal centrodestra si dichiarava che quella foto non apparteneva a nessuno dei 16 candidati in lista, confermava invece di aver avuto in passato quel tatuaggio ma di averlo cancellato. Caso chiuso. Panara non ha raggiunto il numero di preferenze per entrare in consiglio, 43 i voti ottenuti, quindicesima posizione su 16 candidati. È Forza Italia a farla da padrona nel centrodestra, con cinque candidati eletti su cinque, due sono della Lega e due di Fratelli d’Italia. Altro caso quello del Comune di Azzate, dove alle elezioni amministrative si è presentata la lista "Quelli della Contea" a sostegno del candidato sindaco Mirko Tiso, membro della formazione neonazista Do.Ra. che ha in paese la sua sede, gruppo che di recente aveva manifestato contro la cittadinanza onoraria concessa alla senatrice a vita Liliana Segre.

Tiso non entra in Consiglio comunale, solo 82 voti, non sufficienti per un seggio nell’assemblea civica. Ad Azzate la sfida elettorale è stata vinta da Raffaele Simone che con la formazione civica "Azzate a colori" ha battuto il sindaco uscente Gianmario Bernasconi.